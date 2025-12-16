Реклама

20:42, 16 декабря 2025

Яна Рудковская вдохновила Евгения Плющенко на пластику

Продюсер Рудковская призналась, что вдохновила фигуриста Плющенко на пластику
Екатерина Ештокина

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская призналась, что вдохновила супруга, фигуриста Евгения Плющенко на пластику. На соответствующий комментарий, который появился в «Шоу Воли» на телеканале ТНТ, обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

По словам звезды, она хотела, чтобы спортсмену сделали эффект «лисьих глаз», однако в результате ему провели полную подтяжку лица без ее ведома. При этом Рудковская подчеркнула, что пластическая операция мужа была ее идеей.

«Я ему говорю: "У тебя есть мешки под глазами, не хочешь сделать?". Он говорит: "Хочу". Я тогда вылетала по делам в Баку, но у меня была задержка рейса. Он пришел на консультацию, и сразу должна была быть операция, ну буквально 15 минут. В итоге он мне не отвечает пять, 10, 15, 20, 36 часов. Я звоню [хирургу] Тимуру [Хайдарову — прим. "Ленты.ру"], спрашиваю, что вы там делали? А он мне: "Да мы чуть-чуть пошалили, сделали эндоскопический лифтинг, ты же летела, ему не с кем было посоветоваться". Спустя две недели у него еще все было натянуто, он был, знаешь, как азиатский Плющенко», — иронично рассказала продюсер.

В декабре Плющенко, который перенес пластику, на новом видео оценили фразой «хирург сделал посмешище». Пользователи высказались об образе фигуриста в комментариях.

