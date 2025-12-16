Яна Рудковская вдохновила Евгения Плющенко на пластику

Продюсер Рудковская призналась, что вдохновила фигуриста Плющенко на пластику

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская призналась, что вдохновила супруга, фигуриста Евгения Плющенко на пластику. На соответствующий комментарий, который появился в «Шоу Воли» на телеканале ТНТ, обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

По словам звезды, она хотела, чтобы спортсмену сделали эффект «лисьих глаз», однако в результате ему провели полную подтяжку лица без ее ведома. При этом Рудковская подчеркнула, что пластическая операция мужа была ее идеей.

«Я ему говорю: "У тебя есть мешки под глазами, не хочешь сделать?". Он говорит: "Хочу". Я тогда вылетала по делам в Баку, но у меня была задержка рейса. Он пришел на консультацию, и сразу должна была быть операция, ну буквально 15 минут. В итоге он мне не отвечает пять, 10, 15, 20, 36 часов. Я звоню [хирургу] Тимуру [Хайдарову — прим. "Ленты.ру"], спрашиваю, что вы там делали? А он мне: "Да мы чуть-чуть пошалили, сделали эндоскопический лифтинг, ты же летела, ему не с кем было посоветоваться". Спустя две недели у него еще все было натянуто, он был, знаешь, как азиатский Плющенко», — иронично рассказала продюсер.

В декабре Плющенко, который перенес пластику, на новом видео оценили фразой «хирург сделал посмешище». Пользователи высказались об образе фигуриста в комментариях.