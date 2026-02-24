Политик Вагенкнехт: Позиции Киева к пятому году СВО слабее, чем когда-либо

Переговорные позиции Киева к пятому году российской специальной военной операции стали слабее, чем когда-либо. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступила основатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

«Трагедия в том, что возможность положить конец войне всего через несколько недель после ее начала была упущена, когда условия для Украины были значительно более благоприятными. Переговорная позиция Киева сейчас слабее, чем когда-либо», — написала политик.

По словам Вагенкнехт, значительная доля ответственности за это лежит на западной «коалиции желающих», которая «в последние месяцы сорвала все переговорные инициативы, выдвигая нереалистичные требования, и укрепила бескомпромиссную позицию украинского правительства».

Ранее Евросоюз по случаю годовщины СВО заявил, что видит будущее Украины в объединении.