12:51, 24 февраля 2026Мир

Переговорные позиции Украины в годовщину СВО оценили словами «слабее, чем когда-либо»

Политик Вагенкнехт: Позиции Киева к пятому году СВО слабее, чем когда-либо
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Переговорные позиции Киева к пятому году российской специальной военной операции стали слабее, чем когда-либо. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступила основатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

«Трагедия в том, что возможность положить конец войне всего через несколько недель после ее начала была упущена, когда условия для Украины были значительно более благоприятными. Переговорная позиция Киева сейчас слабее, чем когда-либо», — написала политик.

По словам Вагенкнехт, значительная доля ответственности за это лежит на западной «коалиции желающих», которая «в последние месяцы сорвала все переговорные инициативы, выдвигая нереалистичные требования, и укрепила бескомпромиссную позицию украинского правительства».

Ранее Евросоюз по случаю годовщины СВО заявил, что видит будущее Украины в объединении.

