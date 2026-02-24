Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:12, 24 февраля 2026Мир

В ЕС сделали заявление по случаю годовщины СВО

ЕС пообещал Украине помочь стать членом объединения в годовщину спецоперации
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) видят будущее Украины в объединении. Об этом сообщается в совместном заявлении председателей стран ЕС по случаю четвертой годовщины специальной военной операции (СВО), которое опубликовано на официальном сайте Европейского парламента.

«Будущее безопасной и процветающей Украины лежит в Евросоюзе. Украина добилась значительного прогресса в реформах, связанных с вступлением в ЕС, в очень сложных условиях. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку как в процессе вступления в ЕС, так и в послевоенном восстановлении», — отмечается в тексте заявления.

20 февраля издание Die Welt сообщило со ссылкой на источники, что Европа допускает отказ президента Украины Владимира Зеленского от территорий в обмен на ускоренное вступление Киева в ЕС. Отмечалось, что республика еще далека от полноценного вступления в Евросоюз из-за проблем в таких областях, как коррупция и верховенство права.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты последние подробности подрыва машины ГАИ в Москве. Что известно о смертнике и в чем заключается особенность атаки

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    Названа проблема рубля

    Назван простой способ снизить риск болезней сердца

    В России ограничат возможности для исследований рынков товаров

    Песков высказался о надеждах России по СВО

    В Кремле сделали заявление об урегулировании конфликта на Украине в годовщину СВО

    Переговорные позиции Украины в годовщину СВО оценили словами «слабее, чем когда-либо»

    Песков указал на планы Запада по сокрушению России

    Песков заявил о влиянии СВО на россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok