В ЕС сделали заявление по случаю годовщины СВО

ЕС пообещал Украине помочь стать членом объединения в годовщину спецоперации

В Европейском союзе (ЕС) видят будущее Украины в объединении. Об этом сообщается в совместном заявлении председателей стран ЕС по случаю четвертой годовщины специальной военной операции (СВО), которое опубликовано на официальном сайте Европейского парламента.

«Будущее безопасной и процветающей Украины лежит в Евросоюзе. Украина добилась значительного прогресса в реформах, связанных с вступлением в ЕС, в очень сложных условиях. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку как в процессе вступления в ЕС, так и в послевоенном восстановлении», — отмечается в тексте заявления.

20 февраля издание Die Welt сообщило со ссылкой на источники, что Европа допускает отказ президента Украины Владимира Зеленского от территорий в обмен на ускоренное вступление Киева в ЕС. Отмечалось, что республика еще далека от полноценного вступления в Евросоюз из-за проблем в таких областях, как коррупция и верховенство права.