Мир
10:57, 24 февраля 2026МирЭксклюзив

Политолог высказался о судьбе Венгрии из-за блокировок решений ЕС

Политолог Асафов: Последствия блокировки кредита Украине для Орбана будут
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Последствия для премьер-министра Виктора Орбана из-за блокировки Венгрией кредита для Украины, безусловно, будут, но точно не от Евросовета и не от его председателя Антониу Кошты, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Кошта пригрозил Орбану последствиями из-за блокировки Будапештом многомиллиардного кредита Европейского союза (ЕС) Украине. По словам авторов Politico, переписка между политиками «усугубляет конфликт между ЕС и Венгрией».

Политолог отметил, что таких сигналов Венгрия получает за последние десять лет много и их количество уже перевалило за сотню. Они, по его словам, касаются миграционной политики, решений по поводу приобретения российской вакцины Sputnik V, сотрудничества с Россией по поводу углеводородов и многого другого.

«Венгрия получает свою ответственность, свои штрафы, и, конечно, другие страны ищут способ обойти ее блокировки. Как правило, они их находят, появляется какая-то возможность решения продавить. Найдется и здесь. Такое бывает и в сторону Польши. Я думаю, что в сторону Словакии тоже», — прокомментировал Асафов.

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».

