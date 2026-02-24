Положение Tesla на одном из важных рынков резко ухудшилось

CNBC: Tesla продолжила терять рынок Европы, а BYD — завоевывать его

Январь стал для компании Tesla 13-м по счету месяцем падения продаж на европейском рынке. Об этом сообщил канал CNBC.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), количество регистраций новых автомобилей Tesla в прошлом месяце упало до 8075 единиц. Достигнутый показатель оказался на 17 процентов ниже прошлогоднего. По словам старшего экономиста сектора транспорта и логистики в голландском банке ING Рико Лумана, в 2025 году имидж Tesla в Европе ухудшился, и сейчас у людей гораздо больше выбора благодаря появлению на рынке целого ряда новых доступных электромобилей, включая автомобили BYD и других марок, таких как MG и ZEEKR. У Tesla же новых моделей практически нет.

Канал отметил, что главные трудности Tesla в Европе — это жесткая конкуренция со стороны китайских автомобильных брендов, а также репутационный ущерб, нанесенный риторикой ее главы Илона Маска и его тесными связями с администрацией президента США Дональда Трампа.

В то же время китайский автомобильный гигант BYD продолжает стремительно расти. В январе количество регистраций новых автомобилей компании в Европе выросло на 165 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18 242. Кроме того, эта компания более чем вдвое увеличила свою долю на рынке в регионе, достигнув в прошлом месяце 1,9 процента по сравнению с 0,7 процента в январе 2025 года.

По данным АСЕА, в Евросоюзе по итогам января количество реализованных новых легковых машин достигло 799 625 единиц, или почти на 4 процента меньше, чем в аналогичный период прошлого года.