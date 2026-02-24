Реклама

20:03, 24 февраля 2026

Появились подробности о возившей в Дагестане коляску с телом дочери женщине

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Мой Дербент»

У женщины, которая возила по Дербенту коляску с телом дочери, обнаружили проблемы с психикой. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что до приезда в Дагестан женщина жила в Сирии. Муж выгнал ее из дома после того, как узнал, что ребенок не от него.

По предварительным данным, у нее есть еще пятеро детей, однако об их местоположении ничего не известно.

О произошедшем стало известно ранее 24 февраля. На опубликованном ролике видно женщину в мусульманском головном уборе, похожем на никаб или хиджаб, которая что-то настойчиво говорит не попавшему в кадр человеку. Рядом стоит коляска с белым свертком внутри.

