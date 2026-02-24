В России женщина возила по городу коляску с телом годовалой дочери и попала на видео

В Дербенте Республики Дагестан заметили женщину, возившую по городу коляску с телом годовалой дочери. Видео опубликовал Telegram-канал «Мой Дербент».

На записи видно женщину в мусульманском головном уборе, похожем на никаб или хиджаб, которая что-то настойчиво говорит не попавшему в кадр человеку. Рядом стоит коляска с белым свертком внутри. Находилось ли в этот момент внутри тело ребенка, невозможно определить из-за ракурса съемки.

Как пишет «Сапа» со ссылкой на источники, 40-летнюю женщину заметили на проспекте Агасиева в районе автовокзала «Северный». Предварительно, прибывшим на место правоохранителям мать объяснила, что причиной смерти ее дочери стал голод. Почему ребенок и сама женщина недоедали, не уточняется.

Точные обстоятельства смерти девочки установят правоохранители, назначена медицинская экспертиза. Ее мать отправлена под арест.

