13:37, 24 февраля 2026Забота о себе

Пожилым россиянам посоветовали чаще общаться с внуками

Психолог Никишина: Общение с внуками замедляет старение мозга
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostooleh / Freepik

Общение с внуками помогает поддерживать здоровье мозга и замедляет его старение. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина.

Специалист рассказала, что мозгу для поддержания здоровья нужны эмоциональные связи с близкими людьми. В связи с этим она посоветовала пожилым россиянам чаще общаться с внуками.

По словам Никишиной, между бабушками и дедушками и их внуками обычно меньше строгости и обязанностей и больше искренних эмоций, радости и удивления. «Это приносит пользу как на уровне нейрохимических процессов, так и в плане психической активности. Взрослый мозг в таких условиях активирует и воспроизводит простые когнитивные формы, иногда заново осваивая или повторяя их», — объяснила психолог.

Наиболее ценными она считает совместные простые занятия, такие как чтение, счет, заучивание стихов или рассказывание историй. Такое времяпрепровождение с внуками помогает поддерживать умственную активность и замедлять возрастные изменения.

Ранее врач-невролог Мария Бехер назвала ранние симптомы деменции. По ее словам, первые изменения обычно затрагивают память, речь и поведение.

