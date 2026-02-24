Продюсер раскрыл многомиллионный гонорар Пугачевой за концерты в России

Продюсер Рудченко: Пугачева сможет заработать более 20 миллионов рублей в России

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что певица Алла Пугачева сможет заработать более 20 миллионов рублей за концерты в России. Его слова передает «Абзац».

Медиаменеджер предположил, что в ближайшее время артистка посетит Россию, чтобы пополнить бюджет с помощью «кулуарных мероприятий». По его словам, речь идет о многомиллионных гонорарах за счет создания искусственного спроса. «Завышенная стоимость будет оправдана тем, что сейчас доступ к ней невозможен», — пояснил Рудченко.

Продюсер также отметил, что Пугачева больше не сможет рассчитывать на привычное влияние в шоу-бизнесе, поскольку «ее время прошло». «Сегодня индустрия живет без нее», — заключил Рудченко.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил, что покинувшая Россию Алла Пугачева планирует посетить Москву весной. По словам медиаменеджера, коллеги артистки обсуждают ее скорый визит, который будет приурочен к «празднику весны».