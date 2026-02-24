Стало известно о скором визите Пугачевой в Россию

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что покинувшая Россию певица Алла Пугачева планирует посетить Москву весной. Его слова приводит «Газета.Ru».
По словам медиаменеджера, коллеги Пугачевой обсуждают ее скорый визит, который будет приурочен к празднику весны. Ежегодно исполнительница символически «разрешала весну» в первое воскресенье марта. Традицию артистка придумала сама и назвала ее «праздником желтых тюльпанов».
В то же время продюсер отметил, что в планах Пугачевой пока нет окончательного возвращения в Россию. По его мнению, артистке будет сложно «вымолить прощение» у коллег и народа. Дворцов предположил, что певице придется пожертвовать крупную сумму на благотворительность и посетить раненых бойцов специальной военной операции в военных госпиталях, но даже в этом случае ей будет сложно вернуть расположение россиян.
«Большая часть шоу-бизнеса на самом деле рада, что Алла Борисовна уехала, потому что появился глоток воздуха. Раньше она никому не давала проходу, большую часть уничтожала», — добавил Дворцов.
Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что продолжит праздновать первое воскресенье весны, которое традиционно отмечала уехавшая из страны Пугачева. Исполнитель признался, что считает этот праздник семейным.