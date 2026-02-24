Прославленный подвигами советский ледокол обеспечили контрабандой

Суд дал два года главе фирмы за контрабанду из ОАЭ настила ледокола «Красин»

Смольнинский суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы гендиректора фирмы «Первое стратегическое партнерство» Дмитрия Кулешова за контрабанду деревянного настила палубы легендарного советского ледокола «Красин», прославившегося своими подвигами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Из материалов уголовного дела следует, что компания Кулешова была субподрядчиком реставрационных и ремонтных работ на палубе ледокола, являющегося культурным наследием федерального значения, в нем находится филиал Музея Мирового океана. По договору, заключенному в июле 2021 года, фирма почти за 40 миллионов рублей должна была обновить настил судна.

Кулешов решил сэкономить деньги на закупке бруса из тикового дерева у иностранной компании из ОАЭ, подделал документы по таможенному оформлению лесоматериала и смог незаконно ввезти его в Россию. Рыночная стоимость контрабандного бруса превысила 10 миллионов рублей. Экспертиза установила, что эти балки не могут быть использованы в качестве настила корабельных палуб.

Кулешов своей вины не признал.

Ранее стало известно об отправке «Росатомом» в Финский залив атомного ледокола «Сибирь» для обеспечения ледокольных проводок на фоне его замерзания.