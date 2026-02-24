Реклама

Раскрыты детали миллиардной аферы на поставках наборов для гигиены российским солдатам

«Ъ»: Ущерб по делу о хищении на поставках армейских несессеров вырос до ₽2 млрд
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Ущерб по уголовному делу о хищении на поставках армейских несессеров, по которому был арестован бывший глава «Военторга» Владимир Павлов, достиг двух миллиардов рублей. Детали крупной аферы раскрыл «Коммерсантъ».

Из выступления министра внутренних дел России Владимира Колокольцева на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции стало известно, что организованная группа похитила два миллиарда рублей на поставках Министерству обороны вещевой продукции по завышенным ценам. Речь о резонансном деле Павлова, указывает издание. По данным следствия, в период с 2019-го по 2022 год армии должны были поставить наборы предметов личной гигиены из зубной щетки, пасты, мыла, бритвенного станка, расчески, полотенца, геля, лосьона. Они закупались у производителя через посредников по значительно завышенным ценам.

Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя МВД отправил в СИЗО Павлова, предпринимателей Тимура Исакова и Сергея Тетруашвили, главу текстильной фирмы Дмитрия Комлева и топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова.

Ранее ущерб оценивался в 400 миллионов рублей.

