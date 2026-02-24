Раскрыты подробности тяжелых боев в Херсонской области в 2022 году

Замкомандира 810-й бригады Комаров раскрыл подробности боев в Херсонской области

Заместитель командира 810-й бригады морской пехоты, подполковник Иван Комаров, кавалер четырех орденов Мужества раскрыл подробности тяжелых боев в Херсонской области в сентябре 2022 года. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру».

«Утром мы выдвинулись и с тяжелыми боями дошли до нужной улицы [одного из поселков области]. Сначала нас поддерживали танки, но противнику удалось их подбить. Со мной связался командир и пообещал, что к вечеру подойдет подкрепление. Я понял: противник нас уже зафиксировал», — рассказал офицер.

Нужно было срочно принимать решение, импровизировать. Мы с боями продвинулись еще на одну улицу и заняли круговую оборону в двух домах рядом с разрушенной школой. Уже начинало темнеть Иван Комаров заместитель командира 810-й бригады морской пехоты, подполковник, кавалер четырех орденов Мужества

Комаров добавил, что в сложившейся обстановке было принято решение держать позицию и не отступать. По его словам, к утру у бойцов оставалось по одной гранате на человека. На следующее утро с ним связались и сообщили, что вскоре прибудет подкрепление, но необходимо удержать позицию.

«И тут я услышал гул техники. Противник начал стягивать броню в посадке неподалеку. Следом снова заработала артиллерия. В нас летело все: минометы, "Грады", крупнокалиберные снаряды. Просто ад. Все в моей группе получили ранения — в том числе и я. Потом был еще один накат. Но мы вопреки всему отбились», — добавил военный.

Замкомандира 810-й бригады указал, что в этот момент прибыло обещанное подкрепление. Он подчеркнул, что удержать позицию и отстоять поселок удалось благодаря героизму каждого отдельного бойца и готовности выполнять военную задачу.

Ранее Комаров рассказал, что одни из самых тяжелых боев в рамках специальной военной операции на Украине проходили за острова на Днепре. По его словам, в 2023-2024 годах шла постоянная борьба за острова на Днепре и прибрежные населенные пункты. В частности, Вооруженным силам Украины (ВСУ) некоторое время удавалось удерживать село Крынки для создания плацдарма. Но, как подчеркнул подполковник, армия России не позволила украинцам этого сделать.