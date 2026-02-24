Замкомандира 810-й бригады Комаров: Бои на Днепре одни из самых сложных на СВО

Одни из самых тяжелых боев в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине проходили за острова на Днепре. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель командира 810-й бригады морской пехоты, подполковник Иван Комаров, кавалер четырех орденов Мужества.

«Но если говорить о самом тяжелом опыте — это, безусловно, работа на островах Днепра в Херсонской области. Представьте картину: группа штурмовиков в полной боевой выкладке садится в моторную лодку и выходит на задачу. Русло реки, особенно протоки, заминировано», — пояснил офицер.

По словам Комарова, в 2023-2024 годах шла постоянная борьба за острова на Днепре и прибрежные населенные пункты. В частности, Вооруженным силам Украины (ВСУ) некоторое время удавалось удерживать село Крынки для создания плацдарма. Но, как подчеркнул подполковник, армия России не позволила украинцам этого сделать.

28 января стало известно, что Украина спустя два года признала провал операции ВСУ в Крынках (Херсонская область), которая ранее выдавалась за успешную.

Также офицер ВСУ Сергей Волынский заявил, что операция провалилась из-за недостатка объективных разведданных, и призвал украинское командование понести ответственность.