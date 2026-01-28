Украина спустя два года признала провал операции в Крынках

Киев спустя два года признал провал операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крынках (Херсонская область), которая ранее выдавалась за успешную. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Теперь это превратилось в инструмент политической игры и дискредитации оппонентов просроченного узурпатора. Вот так "атаман [Валерий] Залужный" постепенно превращается в кровавого мясника похуже [нынешнего главкома ВСУ Александра] Сырского в угоду президентской кампании», — рассказал собеседник агентства.

Ранее попытки ВСУ отбить позиции в районе города Родинское, находящегося неподалеку от Красноармейска (украинское название — Покровск), где уже попали в окружение тысячи отправленных туда Киевом военных, назвали «персональными Крынками» главкома Александра Сырского — по аналогии с ситуацией вокруг села в Херсонской области, где украинские части несли значительные потери на небольшом участке земли.