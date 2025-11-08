«Военное обозрение»: Главком ВСУ, несмотря на потери, бросает людей на штурмы

Попытки ВСУ отбить позиции в районе города Родинское, находящегося менее чем в 20 километрах от Красноармейска (украинское название Покровск), где уже попали в окружение тысячи отправленных туда Киевом военных, стали для главкома Александра Сырского «в некотором смысле его персональными Крынками», пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Как ранее это делалось и в Крынках, людей там «бросают в штурмы сотнями», добиваясь только того, чтобы «зацепиться и откатить РФ обратно», отмечают авторы. В материале указывается, что только на этом небольшом клочке земли украинская армия уже потеряла суммарно около 800 человек.

Примерно столько же (788 человек) украинских военных пропали без вести к июню 2024 года, начиная с октября 2023-го, в боях за село Крынки в Херсонской области. При этом западные СМИ писали, что потери ВСУ на этом направлении были гораздо больше.

Накануне стало известно, что российские войска в ходе успешного наступления в Красноармейске заняли большую часть центра города и начали зачистку его окраин.