Редактора «Медиазоны» объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск редактора «Медиазоны» Трещанина

МВД России объявило в розыск редактора издания «Медиазона» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Дмитрия Трещанина (внесен в список иноагентов в России). Об этом сообщает ТАСС.

Трещанин значится в базе розыска. Он разыскивается в рамках расследования уголовного дела, подробности о котором не раскрываются.

Он выступал против Специальной военной операции (СВО) на Украине, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов.

Трещанин в настоящее время проживает за пределами РФ.

Ранее бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (внесен в список иноагентов в России, а также в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинили в государственной измене и заочно арестовали.