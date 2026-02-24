Реклама

12:41, 24 февраля 2026Силовые структуры

Редактора «Медиазоны» объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск редактора «Медиазоны» Трещанина
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: страница Дмитрия Трещанина* (признан Минюстом иностранным агентом) во Вконтакте

МВД России объявило в розыск редактора издания «Медиазона» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Дмитрия Трещанина (внесен в список иноагентов в России). Об этом сообщает ТАСС.

Трещанин значится в базе розыска. Он разыскивается в рамках расследования уголовного дела, подробности о котором не раскрываются.

Он выступал против Специальной военной операции (СВО) на Украине, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов.

Трещанин в настоящее время проживает за пределами РФ.

Ранее бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (внесен в список иноагентов в России, а также в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинили в государственной измене и заочно арестовали.

