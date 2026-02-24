Рост рынка ритуальных услуг в России упал до минимума с 2022 года

«Ъ»: Рынок ритуальных услуг в России за год вырос на минимальные с 2022-го 3,3 %

По итогам 2025 года рынок ритуальных услуг в России в сопоставимых ценах вырос на 3,3 процента, до 128,3 миллиарда рублей. Это минимальное увеличение за четыре года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

В 2022-м рост составлял 10,6 процента, в 2023-м — 11,5 процента, а в 2024 году — 7,7 процента. Официальная инфляция в прошлом году составила 5,59 процента.

По оценкам экспертов, замедление роста связано с завершением ковидного всплеска и падением доходов населения. Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов объяснил, что у людей больше нет свободных денег на дорогие похороны, поэтому все чаще они соглашаются на минимальный набор услуг.

Впрочем, участники рынка напоминают, что основной объем средств по-прежнему концентрируется в нелегальном сегменте, поэтому оценки всего рынка ритуальных услуг могут расходиться. Как утверждает глава ГК Ritual.ru Олег Шелягов, официальные ритуальщики и вовсе столкнулись с падением рынка.

Ранее сообщалось, что на фоне повышения тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с начала года стоимость кремации по всей России выросла в среднем на 20 тысяч рублей. При этом услуга по-прежнему остается самым востребованным методом погребения, ее выбирают уже 60 процентов обратившихся из-за более низкой стоимости по сравнению с местом на кладбище.

На этом фоне в России также вырос спрос на картонные гробы. Их популярность связана с низкой стоимостью — 1,5-6 тысячи рублей, в то время как цена на деревянные доходит до 200 тысяч.