Экономика
18:59, 24 февраля 2026Экономика

Россиян предупредили о неочевидном ежемесячном скрытом налоге

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Новый холодильник поможет сберечь от ₽3 тысяч в год
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Старый холодильник — это не про долговечность и надежность, уверен общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. В беседе с Life.ru он назвал главную причину для того, чтобы заменить старую технику на новую.

Он отметил, что старые модели холодильной техники, работая круглые сутки, за год способны «накрутить» до 1000 киловатт-часов, тогда как новые — в два раза меньше. Таким образом, согласно тарифам текущего года, разница в оплате счетов способна достичь суммы от трех тысяч рублей в год. По сути, владение старой техникой можно прировнять к своего рода скрытому налогу, который приходится платить ежемесячно. Новый же холодильник может сберечь человеку эти деньги, подчеркнул Бондарь.

«Важно помнить и о безопасности. Изношенная проводка и старые реле в холодильниках могут привести к возгораниям. Сейчас в некоторых организациях работают программы утилизации, которые позволяют сдать старый прибор и получить деньги или скидку на новый. Это помогает законно избавиться от техники, чей ресурс исчерпан», — указал специалист.

Резюмируя, он отметил, что приобретение модели А++ окупит себя примерно за пять лет только за счет разницы в квитанциях.

Ранее Дмитрий Бондарь предупредил, что россияне рискуют лишиться квартиры, машины и стать невыездными из-за неуплаты жилищно-коммунальных услуг.

