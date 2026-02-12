Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:37, 12 февраля 2026Экономика

Россиянам пригрозили лишением квартиры и машины за долги по ЖКУ

Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россияне рискуют лишиться квартиры, машины и стать невыездными из-за неуплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об угрозах, которые связаны с долгами за квартплату, рассказал специалист в области ЖКХ Дмитрий Бондарь, его слова передает «Абзац».

Однако имущество отберут не сразу. Обнаружив долг за ЖКУ, управляющая компания сначала может получить судебный приказ. Владелец жилья вправе оспорить его в течение 10 дней, рассказал специалист. Если коммунальщики все же подадут в суд и выиграют дело, исполнительный лист передадут судебным приставам — они будут стараться взыскать долг с доходов, это будет до 50 процентов от суммы после вычета налогов.

«Если денег нет или их мало, приставы могут прийти описывать имущество. Но забрать могут не все: холодильник, плиту, одежду и предметы первой необходимости трогать, вероятно, не будут. Зато могут изъять телевизор, второй компьютер или автомобиль», — пояснил Бондарь.

А если сумма долга превысит 30 тысяч рублей, у владельца жилья могут возникнуть проблемы с выездом за границу.

Ранее россияне массово пожаловались на высокие счета за ЖКУ, которые выросли вдвое после индексации. У жительницы Калининградской области счет за свет увеличился в 6,5 раза по сравнению с декабрем — ей пришла квитанция за январь на 126 тысяч рублей.

