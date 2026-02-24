Россиянин потерял на пожаре жену с тремя детьми и получил срок

Реклама

В Московской области россиянину дали срок за погибших в пожаре детей и жену
Владимир Седов
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Московской области 45-летнего жителя Егорьевского района Алексея Лютова приговорили к одному году и четырем месяцам колонии-поселения по уголовному делу о нарушении правил пожарной безопасности, стоившей жизни его жене и трем детям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установил суд, 31 августа 2024 года россиянин разместил в коридоре жилого дома два аккумулятора от грузовых трициклов и подключил их к электросети для зарядки. Из-за сильной нагрузки на сеть, оборудование вспыхнуло и начался пожар. Ситуацию усугубило наличие в помещение 10 бытовых газовых баллонов и емкости с растворителем.

Пожар быстро распространился по квартире. Спасаясь от огня женщина выпрыгнула из окна четвертого этажа и получила не совместимые с жизнью травмы. Трое младших детей, оставшихся в квартире, лишились жизни из-за пожара.

Ранее в Уссурийске женщине дали 2,3 года колонии за сгоревших в пожаре детей.

