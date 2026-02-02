Потерявшей в пожаре детей россиянке дали срок

В Уссурийске женщине дали 2,3 года колонии за сгоревших в пожаре детей

В Уссурийске к двум годам и трем месяцам колонии-поселения приговорили 29-летнюю местную жительницу, признанную виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своим детям по неосторожности. Об этом «Ленте.р»у сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, ЧП произошло в октябре 2025 года, когда трое детей осужденной оказались в квартире одни, поскольку мать пребывала в состоянии наркотического опьянения. Старший трехлетний ребенок начал шалить и поджег диван. Распространение огня привело к тому, что его двухлетний брат и полугодовалый младенец надышались дымом и получили ожоги дыхательных путей, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.

Ранее сообщалось, что три человека стали жертвами утечки газа в Подмосковье.