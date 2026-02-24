Российская семья застряла в тундре в 40-градусный мороз и выжила

Семья застряла в тундре на Ямале без топлива в 40-градусный мороз и выжила. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе, передает Ura.ru.

Россияне отправились туда на снегоходе. В службу спасения удалось дозвониться главе семейства.

Как отметили спасатели, люди застряли примерно в 40-42 километрах от села Яр-Сале. Они выехали из Надымской тундры вечером 23 февраля, но топливо закончилось и «Буран» заглох.

Утром пострадавших удалось обнаружить, никому из них не потребовалась госпитализация.

До этого стало известно, что заблудившийся в тайге житель Хабаровского края провел на морозе трое суток и выжил. Полицейские на руках вынесли из тайги истощенного пострадавшего, которого затем доставили в больницу. Сейчас жизни и здоровью спасенного ничто не угрожает.