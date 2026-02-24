Реклама

Россия
09:22, 24 февраля 2026Россия

Российский боец рассказал о придающем силы на СВО обстоятельстве

RT: Боец Хрусталев рассказал, что на СВО ему придает силы чтение детских писем
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец, Герой России Иван Хрусталев отметил, что на специальной военной операции (СВО) ему придает силы чтение детских писем. Рассказ военного об этом обстоятельстве приводит RT.

Сержант подчеркнул, что три письма в трудные времена он носил у сердца. Хрусталев дважды был ранен. Служил в разведке, был санинструктором роты глубинной разведки, затем стрелком, медиком и гранатометчиком.

Первую награду — Георгиевский крест IV степени — боец получил за то, что отбил накат украинцев под Херсоном. За работу на харьковском направлении он был удостоен медали Жукова. Кроме того, ему вручили медаль «За спасение погибавших».

До этого ветеран СВО Сергей Терзиян поделился, что в первый день на фронте было страшно до мурашек. Он подчеркнул, что в день начала спецоперации он и его подразделение двигались колонной и попали под артиллерийский обстрел.

