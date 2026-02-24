Российский боец рассказал о придающем силы на СВО обстоятельстве

RT: Боец Хрусталев рассказал, что на СВО ему придает силы чтение детских писем

Боец, Герой России Иван Хрусталев отметил, что на специальной военной операции (СВО) ему придает силы чтение детских писем. Рассказ военного об этом обстоятельстве приводит RT.

Сержант подчеркнул, что три письма в трудные времена он носил у сердца. Хрусталев дважды был ранен. Служил в разведке, был санинструктором роты глубинной разведки, затем стрелком, медиком и гранатометчиком.

Первую награду — Георгиевский крест IV степени — боец получил за то, что отбил накат украинцев под Херсоном. За работу на харьковском направлении он был удостоен медали Жукова. Кроме того, ему вручили медаль «За спасение погибавших».

