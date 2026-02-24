Реклама

09:21, 24 февраля 2026

Школьник позволял учительнице насиловать себя ради еды и жилья

В США 49-летняя учительница приютила бездомного школьника и совратила его
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

фото Seminole County Sheriff's Office

В штате Флорида, США, 49-летнюю Маккензи Маклин обвинили в сексуальном насилии над 18-летним бездомным школьником. Об этом пишет People.

Маклин преподавала своей жертве экономику в специализированной технологической школе. В марте 2024 года юношу выгнали из дома, и учительница приютила его. По словам жертвы, вскоре после переезда женщина стала домогаться его.

Впервые Маклин совратила школьника с помощью алкоголя — споила его джином. Юноша рассказал, что тот половой акт длился недолго. Он оттолкнул от себя женщину и сказал, что это неправильно. Однако это не остановило учительницу. Она продолжала насиловать школьника. Позднее он признался, что позволял этому случиться, поскольку боялся остаться без еды и жилья.

Юноша жил с Маклин два последних месяца учебы в школе. Он спал с ней в одной кровати, вместе добирался в академию и возвращался домой. За это время, согласно показаниям жертвы, учительница изнасиловала его как минимум пять раз.

После окончания школы он жил у Маклин еще семь месяцев. Все это время насилие над юношей продолжалось. Однажды, по его словам, женщина стала домогаться его в присутствии дочери. Известно, что девушке примерно столько же лет, сколько пострадавшему.

В декабре 2024 года юноша решил съехать от Маклин. Когда он уезжал, женщина кричала и резала себя ножом. Оказавшись в безопасности, он сообщил обо всем в полицию.

Сейчас учительница находится под стражей. Она ожидает суда, который состоится 31 марта.

Ранее сообщалось, что в штате Квинсленд, Австралия, школьница пожаловалась в суд на учительницу, которая фактически сделала ее секс-рабыней. Женщина заставляла девочку употреблять алкоголь и наркотики, чтобы та была более покорной.

