Bloomberg: Скидки на российскую нефть Urals к Brent достигли $30,62 за баррель

Основной российский экспортный сорт нефти Urals, поставляемый из западных портов страны, по состоянию на конец прошлой недели продавался с рекордной почти за три года скидкой в 30,62 доллара за баррель, по цене чуть выше 40 долларов. Об этом со ссылкой на данные Argus Media сообщает Bloomberg.

В расчетах учитывалось сырье с поставками на базисе Новороссийска в Черном море и Приморска в Балтийском. В первом в пятницу цена упала до 40,44 доллара, а во втором — до 42,09 доллара.

К моменту доставки Urals в Индию дисконт к Brent снижается до 12 долларов за баррель, что также является максимумом с апреля 2023 года. В то же время издание отмечает, что неизвестно, кому идет разница в 18 долларов — российским компаниям или посредникам.

Федеральный бюджет на 2026 год принят исходя из прогноза, что средняя стоимость нефти Urals, рассчитываемая в целях налогообложения (больше рыночной), составит 59 долларов. В январе, по данным Минэкономразвития, она продавалась по 40,95 доллара за баррель.

Основными факторами, влияющими на скидки, остаются санкции и давление президента США Дональда Трампа на Индию с требованием сократить закупки нефти в России. По его мнению, такие действия позволят остановить идущие пятый год боевые действия на Украине.

Индия официально не подтверждает исполнение требований главы Белого дома, но источники, знакомые с положением дел в отрасли, и ресурсы по отслеживанию судов подтверждают резкое сокращение поставок российского сырья. Избыточные объемы перехватывают китайские предприятия, но они требуют существенную скидку.