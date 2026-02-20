Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:33, 20 февраля 2026Экономика

Китай подобрал ненужную Индии российскую нефть

Bloomberg: Китай смог компенсировать России потерю части нефтяного рынка Индии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Stringer / Reuters

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая существенно нарастили закупки российской нефти после того, как от сырья начали отказываться индийские предприятия. Об этом со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов сообщает Bloomberg.

За первые 18 дней февраля поставки в порты КНР нефти из России выросли до 2,09 миллиона баррелей в сутки. В январе и декабре цифры были значительное ниже — 1,72 миллиона и 1,39 миллиона. Таким образом, с декабря объем закупок увеличился примерно на 700 тысяч баррелей в сутки.

Между тем продажи в Индию снизились с 1,78 миллиона баррелей в ноябре до 1,1-1,2 миллиона в январе и феврале, то есть сокращение сравнимо с ростом, который демонстрирует Китай.

Материалы по теме:
Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?
Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?
23 октября 2025
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
23 октября 2025

Главной проблемой для российских поставщиков остается логистика. Традиционно китайские НПЗ покупали нефть, доставляемую из портов Дальнего Востока, но теперь к ним идут партии, погруженные в портах Балтийского и Черного морей, а также из Арктики. Более длинный путь приводит к дополнительным расходам на фрахт танкеров, а кроме того, новые партнеры требуют существенных скидок, пользуясь отсутствием альтернативных покупателей.

Индия заметно сократила закупки российской нефти на фоне заключения торгового соглашения с США, после которого Вашингтон снизил торговые пошлины. Глава Белого дома Дональд Трамп полагает, что снижение доходов Москвы от нефтяного импорта поспособствует прекращению боевых действий на территории Украины.

Россия уже потеряла статус главного поставщика нефти в Индию, уступив его Саудовской Аравии, при этом в марте, как ожидают эксперты, продажи упадут еще в полтора раза — до 800 тысяч баррелей. При этом они не уверены, что Китай будет в состоянии переварить дополнительные объемы, так как государственные компании КНР избегают закупок подсанкционной нефти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбитый над Украиной российский летчик рассказал об украинском плене

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Двух школьников нашли бездыханными в домике летнего лагеря

    Китай подобрал ненужную Индии российскую нефть

    В России резко упала стоимость ОСАГО

    Район Москвы вошел в пятерку мест на Земле с максимумом выпавших осадков

    Появились подробности об участии спецназовцев в заказных расправах

    Изжога оказалась причиной принимаемого за инфаркт симптома

    Названы природные средства для улучшения сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok