Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:09, 19 февраля 2026Экономика

Россия потеряла статус главного поставщика нефти в Индию

Reuters: Саудовская Аравия лишила Россию лидерста по поставкам нефти в Индию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В январе доля российской нефти в индийском импорте сырья упала до минимальных с октября 2022 года 21,2 процента, а предварительные данные за февраль показывают, что статус крупнейшего поставщика в страну вернула себе Саудовская Аравия. Об этом со ссылкой на данные Kpler сообщает Reuters.

По оценкам агентства, в феврале российский экспорт в Индию составит в среднем 1-1,2 миллиона баррелей в сутки, то есть примерно столько же, сколько в первый месяц года, но на треть меньше, чем годом ранее. В марте поставки снизятся до 800 тысяч баррелей. В дальнейшем продажи будут постепенно снижаться, хотя и не упадут полностью.

Индия является третьим по величине импортером и потребителем нефти в мире. Она принялась увеличивать закупки российского сырья после того, как Европа в связи с началом боевых действий на Украине приняла решение снижать энергетическую зависимость от Москвы. Росту экспорта поспособствовали скидки, которые Россия предоставила индийским партнерам, а также возможность продавать нефтепродукты из этой нефти в европейские страны.

Материалы по теме:
Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?
Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?
23 октября 2025
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
23 октября 2025

Однако президент США Дональд Трамп требовал от Нью-Дели прекратить импорт из России, что, по его мнению, должно помочь остановке конфликта на Украине. Кроме того, Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Оба фактора снижают интерес индийских компаний к сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что скидки на российскую нефть с поставками через порты Балтики выросли до максимума с апреля 2023 года. Такая тенденция наблюдается на фоне проблем с поиском покупателей и удорожанием фрахта. Последнее обстоятельство, в том числе, связано со сложной ледовой ситуацией в Финском заливе, из-за чего число доступных судов снизилось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прибыли за крупными птицами». У западных границ Украины заметили несколько санитарных самолетов. За кем они могли прилетать?

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Сто известных женщин России раскроют секреты успешной карьеры

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    Суд огласил решение по вопросу ужесточения наказания забравшему деньги у Долиной курьеру

    Украине предрекли летние проблемы с электроэнергией

    Терроризирующий Москву циклон сняли из космоса

    В России заявили об эвакуации 200 офицеров НАТО в состоянии комы из Украины

    Медведев назвал условие возвращения в Россию иностранных компаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok