Экономика
09:53, 19 февраля 2026

Скидки на российскую нефть выросли до максимума

«Ъ»: Скидки на Urals в балтийских портах выросли до максимума с весны 2023 года
Платон Щукин
Платон Щукин

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

На прошлой неделе скидки на основной российский экспортный сорт нефти Urals с поставкой из портов Балтийского моря выросли на 0,7 доллара за баррель, до 28 долларов, что стало максимумом с апреля 2023 года. Об этом со ссылкой на данные ценового агентства Argus пишет «Коммерсантъ».

В абсолютном выражении средняя стоимость поставок опустилась на 1,77 доллара за баррель, до 42,28 доллара, что выше минимумов с начала года из-за роста мировых цен.

По оценке аналитиков, рост дисконта связан с удорожанием самого фрахта и снижением интереса к российской нефти на рынке. В частности, доставка нефти на западное побережье Индии и в северные порты Китая за неделю подорожала более чем на доллар за баррель, до 13,43 и 16,22 доллара соответственно.

На ситуацию существенно повлияло ухудшение ледовой обстановки в Финском заливе. Судов с подходящим ледовым классом на рынке недостаточно, и одновременно ледовая проводка затруднена из-за дефицита ледоколов. Эксперты ожидают, что в ближайшие недели ситуация станет еще сложнее, что дополнительно увеличит дисконты.

Директор Центра ценовых индексов Роман Соколов отметил, что в транспортировке российской нефти активно участвует греческий флот, но его суда построены для эксплуатации в теплых регионах. Партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов считает, что дисконты толкает вверх и снижение потолка цен на российскую нефть со стороны Евросоюза.

Ранее стало известно, что из-за существенного падения доходов российские нефтяные компании начали сокращать бурение новых скважин, что в перспективе нескольких кварталов приведет к снижению добычи нефти. Кроме того, сложности с экспортом и отсутствие достаточных мощностей для хранения сырья внутри России могут заставить их сокращать добычу ускоренными темпами.

