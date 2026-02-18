Реклама

15:55, 18 февраля 2026
Экономика

В России начали сокращать бурение нефтяных скважин

Bloomberg: Темпы бурения нефтяных скважин в России упали до минимума за три года
Платон Щукин
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По итогам 2025 года темпы бурения нефтяных скважин в России упали на 3,4 процента в годовом выражении, до минимальных за три года 29,14 тысячи километров. Нисходящая динамика ставит под вопрос перспективу роста добычи в текущем году. Об этом со ссылкой на данные отрасли пишет Bloomberg.

Еще в первом полугодии объемы бурения увеличивались, но с июня начался спад. К декабрю по сравнению с тем же периодом прошлого года сокращение составило 16 процентов.

Как отмечается в материале, замедление происходит на фоне снижения мировых цен на нефть и ужесточения санкционного давления, что приводит к потере доходов нефтяных компаний.

Эксперты указывают, что частичный отказ от бурения стал рациональной реакцией на обвал прибыльности, поскольку компании перешли в режим экономии. К настоящему времени эффект от таких действий еще проявился, на добыче он скажется с учетом технологического лага во втором или третьем квартале 2026 года.

В январе добыча нефти в России снизилась до 9,246 миллиона баррелей в сутки, что на 328 тысяч меньше квоты в рамках соглашения ОПЕК+. Если этот показатель продолжит падать, то Россия может начать терять долю мирового рынка, а другие члены соглашения, напротив, получат возможность увеличить продажи.

Отдельно на добычу оказывают влияние проблемы с экспортом и хранением сырья. Давление президента США Дональда Трампа на Индию привело к снижению страной закупок российской нефти, а заместить выпадающие объемы экспорта пока удается не в полной мере.

Поиск покупателей осложняется санкциями против теневого флота, из-за чего к середине февраля в танкерах скопилось порядка 150 миллионов баррелей нефти. При этом наземные хранилища также заполняются ускоренными темпами, что в перспективе может вынудить компании урезать добычу из-за отсутствия мест для хранения сырья.

