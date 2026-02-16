Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
15:29, 16 февраля 2026Экономика

В России обнаружили проблемы с хранением нефти

Reuters: В России заканчивается место в нефтехранилищах из-за падения экспорта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Свободная емкость нефтехранилищ на территории России сокращается из-за падения экспорта, что связано с новыми санкционными ограничениями и давлением президента США Дональда Трампа на Индию. Об этом со ссылкой на данные аналитиков Kpler и Rystad Energy пишет Reuters.

В общей сложности наземные базы позволяют хранить только 32 миллиона баррелей — такой объем в России добывается за три-четыре дня. Половина объема всех нефтебаз уже задействована. Еще 150 миллионов баррелей находится на танкерах в море в поисках покупателей.

По оценкам экспертов, около 100 миллионов баррелей может вместить сеть трубопроводов «Транснефти» — это порядка 11 дней добычи. Однако если в дальнейшем нарастить экспорт не удастся, нефтяникам придется сокращать производство.

В январе, согласно подсчетам Kpler, морской экспорт российской нефти упал с 3,8 миллиона баррелей в сутки до 3,4 миллиона. В первую половину февраля он опустился до 2,8 миллиона.

Производителям пока не удается полностью компенсировать сокращение закупок Индией за счет увеличения поставок в Китай. В прошлом году она закупала около 1,7 миллиона баррелей в сутки, а в этом — 1,1 миллиона, причем в марте ожидается новое резкое сокращение.

Помимо требований Трампа, который видит в снижении нефтяных доходов России ключ к завершению боевых действий на Украине, на ситуацию влияет запрет Евросоюза на поставки продуктов нефтепереработки, произведенных из российского сырья. Таким образом, индийским компаниям становится сложнее зарабатывать на поставках бензина и дизельного топлива в европейские страны за счет доступа к дешевой нефти из России.

Хранение нефти в танкерах в море сокращает размер доступного для экспорта теневого флота, что делает поставки дороже и сокращает доход компаний. В Rystad Energy ожидают, что с текущими ограничениями с марта по май добыча в России может упасть дополнительно на 300 тысяч баррелей в сутки.

Ранее аналитики из Vortexa Analytics предположили, что в феврале среднесуточный объем морских поставок российской нефти в Китай достигнет отметки в 2,07 миллиона баррелей, что на 370 тысяч больше, чем в январе. Таким образом страна укрепит лидирующие позиции в статусе крупнейшего импортера из России.

