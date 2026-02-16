Vortexa: Морской экспорт нефти из России в КНР составит 2,07 млн баррелей в день

В феврале 2026 года Китай закрепит за собой статус крупнейшего морского импортера российской нефти на фоне ожидаемого сокращения поставок в Индию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз Vortexa Analytics.

Согласно ожиданиям аналитиков, в конце зимы среднесуточный объем морских поставок российской нефти в Китай достигнет отметки в 2,07 миллиона баррелей и превысит январский показатель примерно на 370 тысяч. Индия же, скорее всего, продолжит сокращать импорт на фоне усилившегося давления США, полагают аналитики.

Прогноз Vortexa подтверждают предварительные данные агентства Kpler. В начале февраля, отмечают эксперты, среднесуточные морские поставки российского сырья в Китай достигли 2,083 миллиона баррелей. Экспорт же в индийском направлении за отчетный период оказался почти вдвое меньше и составил 1,159 миллиона.

Ранее усиление зависимости российского нефтеэкспорта от Китая спрогнозировали специалисты из Института энергетики и финансов (ИЭФ). Они не исключили, что в обозримом будущем отечественным сырьевым компания будет грозить судьба иранских. После ввода масштабных западных санкций, напомнили эксперты, эта ближневосточная страна оказалась на 100 процентов зависима от китайского рынка сбыта. С учетом увеличения доли КНР в структуре как трубопроводного, так и морского экспорта российской нефти схожая учесть в конечном счете рискует постичь и отечественных нефтяников.