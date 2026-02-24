Содержимое 99,999 процента дна Мирового океана оказалось неизвестным для людей

Доктор Андрей Гебрук: Люди успели осмотреть тысячную долю дна Мирового океана

Люди успели посмотреть своими глазами лишь на одну тысячную процента дна Мирового океана. Об этом рассказал РИА Новости глава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, доктор биологических наук Андрей Гебрук.

По словам ученого, визуальные исследования дна океана с использованием подводных аппаратов ведутся с 1960-х годов. Ранее он предполагал, что людям удалось осмотреть около одного процента дна, однако реальная цифра оказалась в тысячу раз меньше. Содержимое 99,999 процента океанического дна осталось неизвестным.

Я как подводный наблюдатель очень хорошо знаю этот аспект проблемы. Пока ты что-то не увидел своими глазами, ты не можешь говорить о том, что ты это явление изучил. Огромное количество открытий в нашей науке за последние десятилетия произошли именно в сфере, когда мы имели какое-то представление вслепую, а потом оказывались на дне в этих условиях, видели эту «картину жизни» своими глазами и наши представления менялись Андрей Гебрук глава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН

