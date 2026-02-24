Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:15, 24 февраля 2026Из жизни

Содержимое 99,999 процента дна Мирового океана оказалось неизвестным для людей

Доктор Андрей Гебрук: Люди успели осмотреть тысячную долю дна Мирового океана
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Люди успели посмотреть своими глазами лишь на одну тысячную процента дна Мирового океана. Об этом рассказал РИА Новости глава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, доктор биологических наук Андрей Гебрук.

По словам ученого, визуальные исследования дна океана с использованием подводных аппаратов ведутся с 1960-х годов. Ранее он предполагал, что людям удалось осмотреть около одного процента дна, однако реальная цифра оказалась в тысячу раз меньше. Содержимое 99,999 процента океанического дна осталось неизвестным.

Я как подводный наблюдатель очень хорошо знаю этот аспект проблемы. Пока ты что-то не увидел своими глазами, ты не можешь говорить о том, что ты это явление изучил. Огромное количество открытий в нашей науке за последние десятилетия произошли именно в сфере, когда мы имели какое-то представление вслепую, а потом оказывались на дне в этих условиях, видели эту «картину жизни» своими глазами и наши представления менялись

Андрей Гебрукглава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН
Материалы по теме:
По ту сторону Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
По ту сторонуЭти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
23 сентября 2018
«Никто не узнает их судьбу» С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
«Никто не узнает их судьбу»С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
18 октября 2020

Ранее сообщалось, что Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) нашло на дне Тихого океана автомобиль времен Второй мировой войны. Это был обычный Ford Super Deluxe Woody 1940-х годов, каким-то образом оказавшийся на военном корабле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия столкнулась с массовым террором, заявил Путин. Президент высказался о последних атаках и напомнил о самом страшном сценарии

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Россиянам назвали способы избавиться от соседских тараканов

    В Госдуме вновь попытаются ограничить ношение головного убора мусульман

    Зеленский предложил Орбану поговорить с Путиным по одному вопросу

    Макрон оценил перспективу скорого мира на Украине

    Сотни пассажиров оставили ночевать в самолетах в аэропорту страны Европы

    «Коалиция желающих» заявила о намерении отправить войска на Украину

    Популярный в России комик рассказал о психической болезни после КВН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok