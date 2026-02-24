Реклама

США нарастят производство B-21

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Staff Sgt. Jeremy Mosier, United States Air Force / Wikimedia

США нарастят производство стратегических бомбардировщиков B-21. Об этом пишет издание Breaking Defense.

По данным портала, в рамках соглашения между корпорацией Northrop Grumman и Военно-воздушными силами (ВВС) США планируется выделение 4,5 миллиарда долларов на увеличение производственных мощностей, что позволит авиабазе ​​Эллсуорт в Южной Дакоте получить B-21 в 2027 году. Издание отмечает, что ранее это планировалось сделать еще в середине 2020-х.

В январе обозреватель издания 19FortyFive Крис Осборн заметил, что битва между российской системой противовоздушной обороны С-500 и американским стратегическим стелс-бомбардировщиком B-21 может стать эпической.

В сентябре блог The Aviationist сообщил, что второй стратегический бомбардировщик B-21 ВВС США поднялся в воздух.

