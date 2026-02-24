Реклама

21:02, 24 февраля 2026

Судмедэксперт описала изменения в организме сразу после остановки сердца

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: TommyStockProject / Shutterstock / Fotodom

Судмедэксперт Ольга Фатеева описала, какие изменения происходят в организме сразу после того, как у человека остановилось сердце. Эту тему она затронула в интервью для YouTube-канала предпринимателя Кирилла Фомина.

Как пояснила Фатеева, после остановки сердца прекращается подача крови ко всем органам и тканям. Следовательно, они не получают кислород и питательные вещества. При этом разные органы и ткани переносят это по-разному. Так, одни отключаются одновременно с сердцем, а другие — нет, отметила специалистка.

«Хуже всего гипоксию — кислородное голодание — переносит головной мозг. У него самая меньшая продолжительность, в среднем считается пять-шесть минут, но кто-то там дотягивает до пяти-восьми. А, например, скелетная мускулатура может еще сохранять активность в течение нескольких часов. Это используется для определения давности наступления смерти», — добавила Фатеева.

Ранее инфекционист Эдимилсон Миговски призвал не целовать умершего человека на похоронах. Он предупредил, что это чревато возникновением опасных заболеваний.

