15:40, 24 февраля 2026Мир

У Трампа заподозрили деменцию

Newsweek: Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заподозрил у Трампа деменцию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заподозрил у президента США Дональда Трампа деменцию. Об этом пишет журнал Newsweek.

Вечером в понедельник, 23 февраля, хозяин Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social: «Ух ты! Гэвин Ньюсом только что снял свою кандидатуру с президентской гонки!!! Президент DJT». Newsweek напоминает, что Ньюсом даже не объявлял о своем участии в президентских выборах.

«Ух ты. Президент чувствует себя хуже, чем обычно, сегодня вечером!!» — тем же вечером ответил офис Ньюсома в соцсети Х.

Ранее журналист Адам Гэббатт в материале для британской газеты The Guardian написал, что Трамп во время публичных выступлений ведет себя все более странно, что ставит под сомнение его умственные способности.

