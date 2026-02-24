Нардеп Гончаренко: Украина не сможет победить Россию на поле боя

Неприятная правда о конфликте с Россией в том, что Украина не способна победить Москву на поле боя. Принять реальность призвал в социальных сетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Я скажу неприятную правду, как о настоящем, так и о будущем. Мы — выстояли, но вряд ли сможем победить Россию на поле боя. Цена такой победы слишком велика. Слишком кровавая. Эта цена будет в исчезновении всего нашего народа», — заявил нардеп.

Он добавил, что в случае продолжения конфликта население Украины сократится с 30 до 20 миллионов человек. По его словам, украинской власти необходимо принять тяжелые решения и сохранить народ.

Ранее Гончаренко заявлял о намерении к 2030 году открыть в Крыму четыре центра в свою честь. На кадре с презентации нардепа были отмечены четыре точки «расположения» центров на территории полуострова.