15:50, 24 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России оценили вероятность завершения украинского конфликта к лету

Чепа: Сроки завершения украинского конфликта зависят от новых переговоров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Судить о возможных сроках завершения украинского конфликта все еще сложно, несмотря на то, что в последнее время наблюдается тенденция к его урегулированию, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на сообщения о желании США закончить конфликт к 4 июля.

«Сейчас трудно сказать, все зависит от того, как пойдут дальнейшие переговоры, — сказал Чепа. — Но какой-то позитив уже есть. Ведь всего месяц назад мы слышали достаточно агрессивные заявления Украины, некоторых европейских лидеров, но сегодня наблюдаем тенденцию к решению многих вопросов».

Американская сторона, по оценке политика, дает очень позитивные прогнозы по урегулированию противостояния — возможно, даже слишком позитивные. Но, как считает Чепа, эскалация все еще возможна.

«Некоторые европейцы продолжают попытки втянуть Украину в очередной виток конфликта. Так что не исключено и продолжение конфликта из-за раскручивания первопричин», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет закончить конфликт на Украине до 4 июля, то есть до празднования 250-летия независимости США. Однако, по словам высокопоставленных европейских и натовских чиновников, нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов достичь соглашения, которое не удовлетворяет его основным требованиям.

