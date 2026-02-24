В России ответили на слова Зеленского об этапе переговоров

Депутат Чепа: Переговоры России и Украины продвинулись

Переговоры России и Украины по мирному урегулированию заметно продвинулись, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он заметил, что киевские переговорщики начинают отступать от заведомо непроходных предложений.

«Украина уже отказывается от заведомо непроходных предложений. Как, например, границы 1991-го года. Страна также понимает, что территориальные потери неизбежны. Все это говорит о том, что украинская сторона принимает тот факт, что мирное урегулирование неминуемо», — сказал Чепа.

Переход Украины к более реалистичному формату ведения переговоров, по словам политика, указывает на то, что процесс движется в нужном направлении.

«Киев понимает, что попытки замылить сроки заключения мира приводят только к потерям территорий и человеческих жизней. Что это путь в никуда. И поэтому процесс действительно двигается», — заключил депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта. При этом Зеленский подчеркнул, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе «большие риски».