В России школьница пришла на кладбище, уснула и провела ночь на могиле в сильный мороз

В Свердловской области школьница пришла на кладбище и уснула на могиле бабушки

В Верхней Пышме Свердловской области школьница провела ночь на кладбище в сильный мороз. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в Telegram.

Как стало известно, сотрудники ведомства заметили замерзшую девочку в возрасте 10-12 лет на автодороге в сторону Среднеуральска. Ребенок шел по обочине без взрослых и в легкой одежде. Полицейским она объяснила, что ходила на кладбище, чтобы навестить могилу бабушки, но уснула. Точная дата инцидента не приводится, однако, согласно открытым данным, в течение недели с 17 по 23 февраля ночная температура в Верхней Пышме составляла от минус 7 до минус 21 градуса.

В результате инспекторы доставили девочку в отделение полиции, где напоили горячим чаем и укутали в одеяла. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи осмотрели ребенка и, несмотря на проведенную на кладбище ночь, не выявили серьезного переохлаждения. Госпитализация не потребовалось.

Как выяснилось, школьницу все это время разыскивали мать и отец. В отношении них составлен протокол по административной статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Семью поставили на контроль в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее жительница Екатеринбурга нашла брошенную на улице в мороз полуторагодовалую девочку. Как выяснилось, ребенка забыли во время прогулки сотрудники частного детского сада.

