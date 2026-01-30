Россиянка нашла брошенного на улице в мороз ребенка из частного детсада

Екатеринбурженка нашла брошенную на улице в мороз полуторагодовалую девочку

Жительница Екатеринбурга нашла брошенную на улице Академика Сахарова в мороз полуторагодовалую девочку из частного детского сада. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Россиянка предположила, что ребенка забыли на прогулке. Она пояснила, что заметила на шее девочки косынку, которую надевают воспитанникам частного дошкольного учреждения.

Горожанка отметила, что ребенок сидел один у качелей. Как утверждает девушка, девочка вела себя спокойно и не плакала.

Россиянка отвела воспитанницу в детсад. Реакция сотрудников учреждения поразила ее. «Мне открыли дверь со словами: "Господи", резко выхватили у меня ребенка и также закрыли дверь, я даже не успела ничего сказать», — поделилась горожанка.

Когда она привела ребенка, остальные дети уже разделись и зашли в группу, а девочку даже никто не потерял. Девушка решила найти родителей дошкольницы, чтобы этот случай от них не попытались скрыть.

В самом детсаду заявили, что у них никто не терялся.

