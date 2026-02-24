В российском регионе подросток расправился с матерью и спрятал тело в погребе

В Архангельской области задержали подростка за убийство матери

В Архангельской области задержали подростка за расправу над матерью. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 22 февраля этого года 17-летний подросток, находясь дома, нанес своей 51-летней спящей матери ножевые ранения. Травмы, полученные пострадавшей, оказались несовместимы с жизнью.

После произошедшего он спрятал тело в погребе и скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции оперативно его задержали. В ходе допроса подросток дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

