12:37, 24 февраля 2026Интернет и СМИ

В соцсетях распространился фейк о регистре беременных

Данные о лишении льгот за отсутствие регистрации в регистре беременных — фейк
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: MountainsCreative / Shutterstock / Fotodom

В соцсетях распространилась информация о том, что в России с 1 марта начнет работать регистр беременных. Утверждается, что в случае, если женщина до 12 недель не пройдет регистрацию в системе, то далее она не сможет рассчитывать на льготы и поддержку государства.

В России действительно с 1 марта текущего года заработает регистр беременных. Об этом стало известно в минувшие выходные. Однако речи о том, что россиянкам будут отказывать в льготах из-за несвоевременной регистрации в нем или отсутствия регистрации вообще — фейк.

По официальным данным, в регистре будут содержаться сведения о беременных, вставших на учет в срок до 12 недель, а именно — данные о наличии критических состояний, исходе беременности, а также информация о выявлении у ребенка врожденных аномалий. Данная система прежде всего создается для медработников, она даст базовую информацию для повышения качества медицинской помощи.

Так, планируется в том числе вести учет доли нормальных беременностей, доли доношенных детей, доли детей, у которых возникли отдельные состояния в перинатальном периоде и так далее.

Речи о том, что не подавшие свои данные в регистр россиянки будут лишены льгот, — нет. Таким образом, оформление пособий все еще осуществляется через портал «Госуслуги», работодателей, МФЦ и Социальный фонд. Алгоритмы начисления выплат на уже рожденных детей остаются прежними. Новая учетная система никак с ним не связана.

Данные о том, что в случае отсутствия или несвоевременности внесения данных в регистр беременных россиянки не смогут рассчитывать на льготы и поддержку государства, не распространились в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

