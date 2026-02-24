Реклама

В участии Мединского на переговорах увидели сигнал для Украины и США

Аналитик Риттер связал участие Мединского в переговорах с сигналом Украине и США
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Назначение помощника президента России Владимира Мединского главой делегации на переговорах в Женеве является сигналом о том, что если Украина не примет сделку, ее могут уничтожить. Такое мнение выразил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

Как утверждает эксперт, участие Мединского в переговорах в Женеве указывает на то, что пришло время «говорить начистоту».

«Это также сигнал для США о том, что Украина должна сдаться или ее уничтожат. (...) Это значит, что русские уже определили, каким должно быть дипломатическое решение», — считает Риттер.

Ранее американский аналитик Марк Слебода рассказал, что члены российской переговорной группы в Женеве оказались в очень непростых условиях, так как представители украинской стороны склонны к невменяемому поведению. Он также обратил внимание на крайне недипломатическое отношение Киева к Мединскому.

