Ваня Дмитриенко высказался о романе с Пересильд

Певец Ваня Дмитриенко опроверг слухи о пиар-романе с актрисой Анной Пересильд

Певец Ваня Дмитриенко откровенно ответил на слухи о пиар-романе с дочерью Юлии Пересильд и Алексея Учителя Анной. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Вписка».

Комментируя обвинения в фейковых отношениях с 16-летней звездой сериала «Слово пацана», 20-летний артист отметил, что долго добивался доверия ее родителей.

«Это замкнутый круг, люди как думают, так и думают. У нас нет ни контракта, ничего. У нас есть чистые, человеческие, классные отношения», — подчеркнул Дмитриенко.

Также певец рассказал о том, что родители девушки хорошо относятся к нему, особенно теплые отношения у него установились с матерью Пересильд. Режиссера Алексея Учителя он назвал Лешей, но уточнил, что, конечно, это «очень уважаемый человек, Алексей Ефимович, который принял его хорошо».

Ранее Ваня Дмитриенко трогательно поддержал признанную лучшей актрисой Пересильд-младшую. Артист признался, что очень гордится Анной, и обратил внимание на ее значительные карьерные достижения.