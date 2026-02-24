Реклама

Внешность Селены Гомес в купальнике на фото папарацци вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dsanchez / Hem / Backgrid / Legion-Media

Внешность американской певицы и актрисы Селены Гомес на фото папарацци вызвала споры в сети. Материал приводит Daily Mail.

33-летнюю знаменитость заметили во время отдыха на пляже в Мексике. Ее запечатлели с разных ракурсов в слитном розовом купальнике в полоску и бежевой шляпе.

Читатели издания оценили кадры в комментариях, выразив противоположные точки зрения. Часть юзеров раскритиковали звезду: «Толстая», «Бедра как у парня и плоские ягодицы», «Выглядит не очень», «Фигура 60-летней мексиканской бабушки», «Джастин [Бибер] поступил правильно, расставшись с ней, его жена куда лучше».

В свою очередь, другие пользователи встали на защиту артистки. «По-прежнему прекрасна», «Выглядит отлично, здоровая, обычная. Просто плохой купальник неподходящего цвета», «Напоминаю, что именно так выглядит тело нормальной женщины», «У нее нормальная фигура, и она отлично выглядит. Странные люди думают, что женщины должны издеваться над собой и принимать наркотики, чтобы быть худыми как палка», — отметили они.

Ранее в феврале Селена Гомес объяснила желание выглядеть сексуально.

