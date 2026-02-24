Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:45, 24 февраля 2026Силовые структуры

Военный сел на 14 лет после обстрела и жестокого избиения россиянки ради одной цели

В Бурятии суд дал 14 лет колонии военному, избившему и обстрелявшему женщину
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил военного, избившего женщину, к 14 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что мужчина хотел получить машину потерпевшей, поэтому выстрелил в нее несколько раз из пневматического пистолета, а после нанес ей множество ударов по голове и туловищу. Также военный трижды самовольно оставлял часть, скрываясь от исполнения обязанностей. Каждый раз его задерживали и возвращали в расположение.

Ранее сообщалось, что на Алтае житель совершил преступление и зарубил отца за отказ взять вину на себя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр обороны Украины раскрыл новый план по войне с Россией

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    Названа проблема рубля

    На вокзале россиянка сломала руку из-за действия охранника

    Трамп запланировал завершить конфликт на Украине к определенной дате

    Военный сел на 14 лет после обстрела и жестокого избиения россиянки ради одной цели

    Турист принял трансгендера за женщину, стал участником драки и лишился денег

    Назван принцип выбора между новым «китайцем» и премиальной машиной с пробегом

    США нарастят производство B-21

    Живущий в США журналист-иноагент рассказал о низком доходе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok