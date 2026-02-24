Военный сел на 14 лет после обстрела и жестокого избиения россиянки ради одной цели

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил военного, избившего женщину, к 14 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что мужчина хотел получить машину потерпевшей, поэтому выстрелил в нее несколько раз из пневматического пистолета, а после нанес ей множество ударов по голове и туловищу. Также военный трижды самовольно оставлял часть, скрываясь от исполнения обязанностей. Каждый раз его задерживали и возвращали в расположение.

