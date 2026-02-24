Выигравшие Олимпиаду американские хоккеистки отказались встретиться с Трампом

Женская сборная США по хоккею отказалась встречаться с Дональдом Трампом

Женская сборная США по хоккею, ставшая олимпийским чемпионом на Играх-2026, отказалась от встречи с президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает NBC Sports.

«В этот момент в связи с ранее запланированными академическими и профессиональными обязательствами после Олимпийских игр спортсменки не смогут принять участие во встрече. Они были польщены и благодарны за признание», — сообщил представитель Федерации хоккея США.

Американки завоевали золотые медали на Олимпиаде-2026. В финале они переиграли в овертайме сборную Канады со счетом 2:1. Мужская сборная США по хоккею одолела канадцев в своем финале с таким же счетом.

Женская сборная США является трехкратным олимпийским чемпионом. Также американки 11 раз выигрывали чемпионат мира.