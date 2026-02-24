Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:36, 24 февраля 2026Интернет и СМИ

Заболевшая раком телеведущая обратилась к зрителям

Борющаяся с раком ведущая Кришан назвала поддержку самым важным при лечении
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Women's Health UK / YouTube

Шотландская телеведущая и доктор Пунам Кришан, заболевшая раком груди, назвала поддержку окружающих самым важным фактором при борьбе с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает Mirror.

Ведущие передачи Morning Live на канале BBC One взяли у Кришан интервью по видеосвязи, в ходе которого спросили, какой совет она могла бы дать зрителям, у которых тоже обнаружили рак. Телезвезда назвала самым важным фактором при лечении недуга признать сам факт наличия болезни и рассказать о ней окружающим.

«Будь это ваши родные, ваши коллеги и друзья, просто объясните им масштаб того, что вы испытываете [при лечении от рака], потому что поддержка — это самое главное. Вы не одни», — обратилась Кришан к зрителям, болеющим раком. Она также посоветовала не искать информацию по поводу своего заболевания в интернете.

Ранее известная канадская юмористка Джессика Саломон объявила, что у нее обнаружили рак легких. Она обратилась к медикам из-за того, что длительное время испытывала недомогание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СК назвал причину взрыва около машины ГАИ в Москве

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    Названа проблема рубля

    Внешность Селены Гомес в купальнике на фото папарацци вызвала споры в сети

    Разведка раскрыла планы по вооружению Украины ядерной бомбой

    В России ответили анонсировавшему в годовщину СВО новые удары Зеленскому

    Раскрыты детали миллиардной аферы на поставках наборов для гигиены российским солдатам

    Гуменник высказался об отстранении российских фигуристов

    Автомобилистам назвали важные изменения с 1 марта

    В Европе пришли в уныние из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok