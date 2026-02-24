Заболевшая раком телеведущая обратилась к зрителям

Борющаяся с раком ведущая Кришан назвала поддержку самым важным при лечении

Шотландская телеведущая и доктор Пунам Кришан, заболевшая раком груди, назвала поддержку окружающих самым важным фактором при борьбе с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает Mirror.

Ведущие передачи Morning Live на канале BBC One взяли у Кришан интервью по видеосвязи, в ходе которого спросили, какой совет она могла бы дать зрителям, у которых тоже обнаружили рак. Телезвезда назвала самым важным фактором при лечении недуга признать сам факт наличия болезни и рассказать о ней окружающим.

«Будь это ваши родные, ваши коллеги и друзья, просто объясните им масштаб того, что вы испытываете [при лечении от рака], потому что поддержка — это самое главное. Вы не одни», — обратилась Кришан к зрителям, болеющим раком. Она также посоветовала не искать информацию по поводу своего заболевания в интернете.

