09:36, 24 февраля 2026

Зеленский обратился к Западу с одним требованием

Зеленский потребовал от Запада присоединения Украины к ЕС в 2027 году
Варвара Кошечкина
Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Евросоюз (ЕС) прекратить затягивать и установить конкретную дату вступления Украины в блок. Об этом лидер Украины заявил в интервью изданию Financial Times.

«Мне нужна дата. Я прошу об этом», — обратился к Западу он.

Зеленский подчеркнул, что присоединение Украины к странам-участницам Евросоюза должно состояться в 2027 году.

Украинский политик также рассказал, что Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта. Однако он добавил, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности создает «большие риски».

Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой остаться на стороне Украины. Он отметил, что Вашингтон очень влиятелен и не может оставаться вне конфликта. Глава Украины также выразил надежду на то, что Трамп перед Конгрессом поддержит Киев в конфликте с Москвой.

